Всемирный торговый центр в Нью-Йорке подвергся атаке природы В здание Всемирного торгового центра в Нью-Йорке ударила молния

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Всемирный торговый центр

В здание Всемирного торгового центра 1 в районе Нижний Манхэттен в Нью-Йорке ударила молния. Разряд угодил в шпиль на крыше самого высокого строения города и Западного полушария, видео опубликовало KP.RU. Высота центра составляет 541 метр.

Молнии попадают в самое высокое здание США регулярно.

16 февраля молния попала в самолет венгерской авиакомпании WizzAir, летевший рейсом Кутаиси — Рига. Экипаж воздушного судна принял решение продолжить полет, однако через три часа пилот совершил вынужденную посадку в польском Катовице. Там пассажиры пересели на другой авиалайнер, который позже успешно сел в Риге.

Свидетели попадания молнии в самолет WizzAir отметили, что после удара раздался хлопок, из-за чего воздушное судно сильно тряхнуло. Затем последовала «яркая вспышка, похожая на взрыв», которая повторилась спустя несколько секунд. Экипаж самолета решил не оповещать пассажиров об инциденте. Решение посадить самолет в польском аэропорту было принято по причине того, что компания WizzAir не смогла бы отремонтировать его в Рижском международном аэропорту.