Всех американцев обязали носить маски в транспорте

https://static.news.ru/photo/0207bb6e-63e5-11eb-8ee9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Richard B. Levine via www.imago-/Global Look Press

Руководство Соединённых Штатов Америки ввело всеобщий масочный режим в транспорте, передаёт Министерство внутренней безопасности. Меры приняты согласно распоряжению лидера США Джо Байдена, предписавшему носить средства индивидуальной защиты во всех общественных местах, подпадающих под юрисдикцию федеральных властей.

Де-факто СИЗ уже требуют почти везде в транспорте в США. Но Белый дом, чаще всего, не может повлиять на местных чиновников, самостоятельно определяющих строгость режима ношения масок на рабочем месте, в магазинах, школах, на улицах и так далее.

Управление по безопасности на транспорте (TSA) будет требовать ношения масок на пунктах проверки и во всей коммерческой и общественной транспортной системе, — говорится на сайте ведомства.

Врачи ввели около 30 млн доз вакцин от коронавируса гражданам США. При этом вторую дозу препарата получили 5,3 млн человек. Всего в клиники страны поступило почти 50 млн доз вакцин от компаний Moderna, а также Pfizer и BioNTech. Отмечается, что за последние сутки количество распределённых доз выросло на 716 350 и введённых — почти на 1,7 млн.

США остаются мировым лидером по числу заражённых смертоносной инфекцией. К настоящему моменту известно о 26 052 135 инфицированных. Из-за осложнений, вызванных COVID-19, в США умерли 439 347 человек.

Ранее NEWS.ru сообщал, что центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) ввели обязательный масочный режим в общественном транспорте, даже в самолётах и поездах. Решение вступит в силу 1 февраля 2021 года. Средства индивидуальной защиты должны будут носить прибывающие в США или покидающие их территорию, а также пассажиры, путешествующие по стране.