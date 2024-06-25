«Всегда сожалеем»: Госдеп отреагировал на удар ВСУ по Севастополю Госдеп: США всегда сожалеют о жертвах среди гражданских в любом конфликте

Фото: Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джон Басс

США сожалеют о жертвах среди гражданского населения в рамках любого конфликта, заявил исполняющий обязанности заместителя госсекретаря по политическим вопросам Джон Басс на онлайн-брифинге. Так он прокомментировал удар ВСУ по Крыму, одновременно с этим обвинив Россию в «жестком» противостоянии на Украине.

США всегда сожалеют о гибели гражданского населения в конфликтах, — заявил Басс.

По его словам, украинская сторона применяет западное вооружение «дисциплинированно». Это в свою очередь оказывает влияние на то, как Россия проводит свои операции, добавил он.

Ранее постпред РФ в ООН Василий Небензя заявил, что Россию не удивляет замалчивание западными СМИ трагедии в Севастополе. Он также посетовал на отсутствие какой-либо значимой реакции в организации на теракт Украины в Крыму. Дипломат подчеркнул, что ООН должна противостоять столь очевидным преступлениям и нарушениям международного права.

ВСУ нанесли удар по Севастополю днем 23 июня, применив американские ракеты ATACMS с кассетной боевой частью. В общей сложности были выпущены пять снарядов, четыре из которых перехватила российская ПВО. Подрыв осколочной части пятой ракеты в воздухе привел к жертва среди мирного населения. По данным губернатора Севастополя Михаила Развожаева, число пострадавших составляет 153 человека. Погибли четыре человека, в том числе двое детей.