Все знали заранее? Как США предупредили Россию о теракте в «Крокус Сити»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Теракт в «Крокус Сити Холле»

Власти США заранее предупреждали Россию, что целью террористической атаки может стать «Крокус Сити Холл», пишет американская пресса. Как они об этом узнали, откуда получили информацию, что говорят владельцы о теракте в «Крокус Сити», куда ведут следы террористов?

Когда США предупредили Россию про «Крокус Сити»

Газета Washington Post со ссылкой на неназванных американских чиновников пишет, что «очень конкретное» послание содержало предупреждение о подготовке террористами «Исламского государства» (ИГ, организация признана террористической в РФ, деятельность запрещена) нападения на большое скопление гражданских лиц. Это, по утверждению издания, «прямо противоречит заявлениям Москвы, согласно которым предупреждения США были „слишком общими“, чтобы предотвратить теракт».

Вашингтон передал предупреждение 6 марта, за день до того, как посольство США в Москве опубликовало предупреждение для публики. США якобы дали непосредственное указание на то, что «Крокус Сити Холл» может стать целью.

Между тем ранее газета The New York Times со ссылкой на чиновников из европейских и американских служб безопасности утверждала, что американские спецслужбы не передали российским коллегам всю имевшуюся у них информацию об угрозе теракта, боясь раскрыть источники.

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Куда ведут следы теракта в «Крокус Сити»

Российские спецслужбы получили от США «определенную, но слишком общую информацию» о возможном теракте в «Крокус Сити», заявил во вторник директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. Переданные сведения, по его словам, были недостаточны, чтобы выявить тех, кто готовил данное преступление. Ранее о том, что информация о подготовке теракта, переданная США, носила общий характер, говорил и глава ФСБ Александр Бортников.

3 апреля секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что следы теракта в «Крокус Сити» «ведут к украинским спецслужбам». При этом он подчеркнул, что «всем хорошо известно, что киевский режим не является самостоятельным и полностью контролируется США».

Секретарь Совбеза подчеркнул: теракт в «Крокусе» был хорошо организован, сопровождался заранее срежиссированным освещением СМИ на Западе в нужном для них русле; сразу после трагедии начался массовый обзвон с Украины с ложными сообщениями о минированиях в РФ; при этом из-за границы давно поступают сообщения, что Киев укрывает на своей территории террористов ИГ.

«Надо учитывать, что эту и другие террористические организации создали США», — указал Патрушев.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС Подозреваемые в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» в Басманном суде. Суд рассмотрит ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу четырех подозреваемых в совершении теракта в Красногорске 22 марта Фото: Артем Геодакян/ТАСС Подозреваемые в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» в Басманном суде. Суд рассмотрит ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу четырех подозреваемых в совершении теракта в Красногорске 22 марта Фото: t.me/moscowcourts Подозреваемые в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» в Басманном суде. Суд рассмотрит ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу четырех подозреваемых в совершении теракта в Красногорске 22 марта Фото: t.me/moscowcourts Подозреваемые в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» в Басманном суде. Суд рассмотрит ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу четырех подозреваемых в совершении теракта в Красногорске 22 марта Фото: Павел Бедняков/РИА Новости Далержон Мирзоев, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: Павел Бедняков/РИА Новости Далержон Мирзоев, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: Павел Бедняков/РИА Новости Далержон Мирзоев, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: Павел Бедняков/РИА Новости Далержон Мирзоев, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: t.me/moscowcourts Далержон Мирзоев, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: t.me/moscowcourts Далержон Мирзоев, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Далержон Мирзоев, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Далержон Мирзоев, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости Далержон Мирзоев, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холл», в здании Басманного суда Москвы Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости Далержон Мирзоев, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холл», в здании Басманного суда Москвы Фото: Артем Геодакян/ТАСС Рачабализода Саидакрами Муро Фото: Артем Геодакян/ТАСС Рачабализода Саидакрами Муро Фото: t.me/moscowcourts Рачабализода Саидакрами Муродали, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: t.me/moscowcourts Рачабализода Саидакрами Муродали, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: t.me/moscowcourts Рачабализода Саидакрами Муродали, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: t.me/moscowcourts Рачабализода Саидакрами Муродали, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости Рачабализода Саидакрами Муродали, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле», в здании Басманного суда Москвы, где проходит избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости Рачабализода Саидакрами Муродали, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле», в здании Басманного суда Москвы, где проходит избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости Фаридуни Шамсидин, подозреваемый в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» в Басманном суде Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости Фаридуни Шамсидин, подозреваемый в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» в Басманном суде Фото: Павел Бедняков/РИА Новости Фаридуни Шамсидин, подозреваемый в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» в Басманном суде Фото: Павел Бедняков/РИА Новости Фаридуни Шамсидин, подозреваемый в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» в Басманном суде Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Фаридуни Шамсидин, подозреваемый в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» в Басманном суде Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Фаридуни Шамсидин, подозреваемый в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» в Басманном суде Фото: Павел Бедняков/РИА Новости Мухаммадсобир Файзов, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле», в здании Басманного суда Москвы, где проходит избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: Павел Бедняков/РИА Новости Мухаммадсобир Файзов, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле», в здании Басманного суда Москвы, где проходит избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости Мухаммадсобир Файзов, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле», в здании Басманного суда Москвы, где проходит избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости Мухаммадсобир Файзов, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле», в здании Басманного суда Москвы, где проходит избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых

Что рассказал Агаларов о теракте в «Крокус Сити»

2 апреля сын основателя «Крокус Сити Холла» Эмин Агаларов дал первое после теракта большое интервью Forbes. Интервью было взято в Баку.

В интервью Агаларов ответил на острые вопросы, связанные с терактом: так, он рассказал, что был на месте уже через 40-45 минут после первых выстрелов и вместе с сотрудниками зала искал выживших. В интервью он опроверг утверждения о том, что в зале были закрыты экстренные выходы.

«Идет много фейков о том, что двери были закрыты и люди не могли найти выход. Я их прекрасно понимаю, в ужасном шоке и страхе они, к сожалению, попали в технические помещения, которые предусмотрены только для персонала с карточками, и двери, ведущие фактически в никуда — в студии, склады, звукозаписывающие технические помещения», — объяснил он.

В целом, по словам Агаларова-младшего, и персонал, и система пожаротушения сделали все, что могли, и в результате смогли спастись 98% людей, бывших в зале.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Обстановка у «Крокус Сити Холла» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Обстановка у «Крокус Сити Холла» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Обстановка у «Крокус Сити Холла» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Обстановка у «Крокус Сити Холла» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Обстановка у «Крокус Сити Холла» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Обстановка у «Крокус Сити Холла» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Обстановка у «Крокус Сити Холла» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Обстановка у «Крокус Сити Холла» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Обстановка у «Крокус Сити Холла» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Обстановка у «Крокус Сити Холла» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Обстановка у «Крокус Сити Холла» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Обстановка у «Крокус Сити Холла» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Обстановка у «Крокус Сити Холла» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Обстановка у «Крокус Сити Холла» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Обстановка у «Крокус Сити Холла» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Обстановка у «Крокус Сити Холла» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Обстановка у «Крокус Сити Холла» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Обстановка у «Крокус Сити Холла» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Обстановка у «Крокус Сити Холла» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Обстановка у «Крокус Сити Холла» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Обстановка у «Крокус Сити Холла» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Обстановка у «Крокус Сити Холла» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Обстановка у «Крокус Сити Холла» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Обстановка у «Крокус Сити Холла» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Обстановка у «Крокус Сити Холла» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Обстановка у «Крокус Сити Холла» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Обстановка у «Крокус Сити Холла» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Обстановка у «Крокус Сити Холла» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Обстановка у «Крокус Сити Холла» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Обстановка у «Крокус Сити Холла» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Обстановка у «Крокус Сити Холла» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Обстановка у «Крокус Сити Холла» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Обстановка у «Крокус Сити Холла» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Обстановка у «Крокус Сити Холла» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Обстановка у «Крокус Сити Холла» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Обстановка у «Крокус Сити Холла» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Обстановка у «Крокус Сити Холла» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Обстановка у «Крокус Сити Холла» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Обстановка у «Крокус Сити Холла» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Обстановка у «Крокус Сити Холла» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Обстановка у «Крокус Сити Холла» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Обстановка у «Крокус Сити Холла» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Обстановка у «Крокус Сити Холла» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Обстановка у «Крокус Сити Холла» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Обстановка у «Крокус Сити Холла» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Обстановка у «Крокус Сити Холла» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Обстановка у «Крокус Сити Холла» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Обстановка у «Крокус Сити Холла» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Генеральный директор АО «Мосгаз» Гасан Гасангаджиев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Генеральный директор АО «Мосгаз» Гасан Гасангаджиев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Блогер Эдуард Биль Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Блогер Эдуард Биль

Сколько погибших после теракта в «Крокус Сити»

Официальное количество погибших в теракте в «Крокусе Сити» возросло до 145 человек. Среди них 6 детей.

Как сообщает РИА Новости, тела 84 погибших передали родственникам. По данным экстренных служб, всего в морге, расположенном в Тарном проезде в Царицыно, пока опознали 87 человек, погибших при теракте. Сколько всего тел жертв находятся там, не уточняется.

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