Временный спикер Конгресса США пригрозил уйти в отставку в знак протеста NBC: врио спикера палаты представителей США Патрик Макгенри может покинуть пост

Фото: Rod Lamkey/Keystone Press Agency/Global Look Press

Патрик Макгенри

Временно исполняющий обязанности спикера палаты представителей Конгресса США республиканец Патрик Макгенри может покинуть свой пост в знак протеста, сообщила телекомпания NBC. По ее информации, чиновника принуждают к принятию закона о расширении полномочий временного спикера палаты представителей без явного голосования.

Источники телекомпании утверждают, что Макгенри грозился показать, «кто следующий в списке Кевина». Речь идет о «секретном перечне» бывшего спикера палаты представителей Кевина Маккартни, в котором перечислены претенденты на пост временного спикера.

Телекомпания подчеркивает, что республиканцы оказались в крайне сложном положении. Так, они не могут договориться, кто станет новым спикером, а без него работа палаты представителей фактически парализована. Конгрессмены не имеют права проводить голосования по значимым вопросам, например, о выделении помощи Украине или Израилю.

Бывшего спикера палаты представителей Кевина Маккарти отправили в отставку 3 октября. За его отстранение проголосовали 216 конгрессменов, против высказались 210. Подобное в США произошло впервые в истории. Маккарти, являющегося республиканцем, обвинили в принятии 45-дневного бюджета в рамках компромисса с демократами.