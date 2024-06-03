«Время сделать шаг назад»: сенатор США обратился к Байдену из-за Украины Сенатор Ли призвал Байдена не принимать участия в конфликте на Украине

Фото: Democratic National Convention v/Global Look Press

Джо Байден

Политика администрации президента США Джо Байдена может вовлечь страну в войну, заявил американский сенатор-республиканец от штата Юта Майк Ли на своей странице в соцсети X. Он обратился к главе Белого дома с призывом не принимать участия в конфликте на Украине.

Ли выступил с призывом к Байдену, комментируя публикацию в СМИ, где высказывается мнение, что он своим решением снять для Киева запрет на удары американским оружием по России еще сильнее втянул США в украинский конфликт. Сенатор подчеркнул, что этот конфликт не американский, но может «с легкостью» стать таковым. По его словам, Вашингтону следует «сделать шаг назад».

Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби ранее заявил, что президент США Джо Байден осознает последствия своего решения разрешить ВСУ бить американским оружием по российской территории. По его словам, глава государства тщательно изучил все материалы межведомственной команды, которая занималась этим вопросом.

Ранее колумнист журнала Foreign Policy, старший научный сотрудник Центра Стимсона Эмма Эшфорд подчеркнула, что у России хватает возможностей и инструментов для эффективного неядерного ответа на попытки эскалации украинского конфликта. Соединенным Штатам не следует питать иллюзий относительно своей безнаказанности в связи с одобрением ударов по России западным оружием, считает она.