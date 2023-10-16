«Время пришло»: в США Зеленскому дали неожиданный совет Журналист Никсон: Зеленскому пора «убираться» с Украины

Фото: Офис Президента Украины

Президенту Украины Владимиру Зеленскому пора покинуть страну, заявил на своем YouTube-канале американский журналист Гарланд Никсон. По его мнению, украинского лидера в ближайшее время настигнут серьезные проблемы.

Зеленский знает, что время пришло. Ему нужно убираться с Украины. Это мой совет Владимиру Зеленскому: уходи! — высказался журналист.

Никсон полагает, что украинский президент неизбежно столкнется с большими неприятностями, поскольку повсеместно растет недовольство его действиями и решениями. Речь идет не только о самих гражданах Украины, но и о мировом сообществе, считает журналист.

Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер ранее обратил внимание на одну из «фатальных ошибок» Зеленского. По словам американца, президент допустил сильный просчет, когда начал гонения на Украинскую православную церковь. Риттер отметил, что УПЦ играла огромную роль в жизни государства, поэтому атаки на нее просто непростительны.

Вместе с тем бывший эксперт Пентагона Дэвид Пайн указал на вызывающее поведение Зеленского, которое оттолкнуло от него многих западных союзников. По мнению экс-сотрудника оборонного министерства, украинский лидер ведет себя как «избалованный ребенок», которому «все мало».