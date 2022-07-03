«Время не пришло»: Кирби о переговорах Украины и России

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Время для переговоров Москвы и Киева еще не наступило, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби в эфире телеканала Fox News. По его словам, прежде чем они состоятся, президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно решить, «когда, что и на каких условиях для него станет победой».

Сейчас США должны продолжать оказывать поддержку Украине — что мы и делаем. Президент [Владимир] Зеленский сам должен решить, когда, что и на каких условиях для него станет победой. Но даже Зеленский скажет вам, что сейчас не подходящее время для такого рода обсуждений, и президент [России] Владимир Путин определенно не продемонстрировал признаков интереса к переговорам, — сказал Кирби.

Политик добавил, что Вашингтон намерен продолжить оказывать военную помощь Киеву. Он отметил, что со стороны США финансовая поддержка «уже превышает $7 млрд».

В конце июня стало известно, что Вашингтон выделит Киеву еще один пакет военной помощи на сумму $450 млн. В него должны войти в том числе четыре реактивные системы залпового огня (РСЗО). Тогда же сообщалось, что с февраля текущего года США оказали Украине помощь на общую сумму $6,1 млрд, а с начала работы действующей администрации Белого дома — на $6,8 млрд.