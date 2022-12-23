Врачи в США призвали снять с продажи «ТераФлю» WSJ: врачи в США призвали снять с продажи «ТераФлю» из-за неэффективности

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Врачи и фармацевты в Соединенных Штатах потребовали от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов FDA прекратить продажу лекарственных средств «Бенадрил», «Муцинекс», «Терафлю» и «Тайленол» из-за их неэффективности, сообщает The Wall Street Journal. По данным авторов, в препаратах содержится вещество фенилэфрин, которое используется для устранения заложенности носа, однако ученые доказали, что оно неэффективно.

Зачем что-то давать, если от этого нет пользы? Это пустая трата денег, — заявила аллерголог Эли Мельцер, проводившая ряд исследований препаратов.

При этом представитель компании Johnson & Johnson, которая производит «Бенадрил» и «Тайленол» заявил, что фенилэфрин является безопасным, а потому в ближайшее время лекарственные средства не будут сняты с продажи. При этом компания анализирует опубликованные исследования и неэффективности вещества.

Компани Reckitt Benckiser Group PLC, производящая «Муцинекс», также подчеркнула, что соблюдает все федеральные нормы и не подвергает жизни пациентов опасности. В Haleon PLC, производящей «Терафлю», от комментариев отказались.

Ранее врач общей практики Денис Прокофьев заявлял, что противовирусные препараты, которые продаются в российских аптеках, неэффективны против большинства респираторных инфекций. По его словам, доказанную эффективность имеет лишь препарат «Тамифлю», который врачи во многих странах назначают для лечения гриппа. Популярность так называемых лекарств-пустышек в РФ медик объяснил любовью россиян к самолечению и нежеланием идти к врачу. Он добавил, что препарата, эффективность которого была доказана в отношении острых респираторных вирусных инфекций, вообще нет, поэтому его и не пытаются изобрести.