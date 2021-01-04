Врачей скорой помощи в Лос-Анджелесе обязали экономить кислород

https://static.news.ru/photo/9d23992a-4f35-11eb-849b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На территории округа Лос-Анджелес бригады скорой помощи будут экономить кислород, ограничивая его применение для тех, кто не нуждается в нём в экстренном порядке, а врачи перестанут госпитализировать исключительно тяжёлых пациентов, которым, вероятнее всего, не удастся помочь в больнице.

Соответствующее распоряжение было издано Агентством экстренной медицинской помощи округа, пишет РИА Новости.

Согласно документу, кислород пациентам в машине скорой помощи будут подключать лишь в том случае, если уровень насыщения лёгких падает ниже 90%. При этом пациентов с минимальными шансами на выживание бригады скорой помощи принимать не будут. Так, тех, у кого не прощупывается пульс и нет дыхания, не будут забирать в больницу, если оказание первой помощи на месте не дало результатов.

В округе больницы стараются как можно быстрее выписывать пациентов, чтобы быстрее освобождать больничные койки. Например, госпитали зачастую отпускают домой пациентов, которым в обычное время надлежало бы провести несколько дней в стационаре под наблюдением врачей.

Многие больницы достигли точки кризиса и вынуждены принимать очень жёсткие решения в вопросе медицинского обслуживания пациентов, — заявила глава службы здравоохранения региона Кристина Гали.

По её словам, сейчас система здравоохранения борется с потоком пациентов, заразившихся во время празднования Дня благодарения, в январе больницы ждут новые волны пациентов после рождественских праздников.

В США за последние сутки зарегистрировали 196 386 новых случаев заражения COVID-19. Жертвами заболевания стали 2047 пациентов.

Ранее NEWS.ru писал, что в России за сутки зарегистрировали 24 246 новых пациентов, от инфекции скончались 518 россиян.