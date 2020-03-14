Президенту США Дональду Трампу не требуется проходить обследование на коронавирус, заявил лечащий врач главы государства Шон Конли.
По его словам, контакты американского лидера с главой Бразилии Жаиром Болсонару были крайне ограничены и представляют низкий риск передачи заболевания.
Кроме того, поскольку у самого президента нет симптомов, обследование на COVID-19 в настоящее время не нужно, — отметил Конли.
Он подчеркнул, что продолжит внимательно наблюдать за здоровьем президента заботиться о нём,
Ранее NEWS.ru писал, что бразильский лидер Жаир Болсонару сообщил результаты повторных тестов на коронавирус. Анализы показали, что глава государства здоров.
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