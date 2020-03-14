https://static.news.ru/photo/1e574058-65b9-11ea-a2b4-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Oliver Contreras/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президенту США Дональду Трампу не требуется проходить обследование на коронавирус, заявил лечащий врач главы государства Шон Конли.

По его словам, контакты американского лидера с главой Бразилии Жаиром Болсонару были крайне ограничены и представляют низкий риск передачи заболевания.

Кроме того, поскольку у самого президента нет симптомов, обследование на COVID-19 в настоящее время не нужно, — отметил Конли.

Он подчеркнул, что продолжит внимательно наблюдать за здоровьем президента заботиться о нём, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что бразильский лидер Жаир Болсонару сообщил результаты повторных тестов на коронавирус. Анализы показали, что глава государства здоров.