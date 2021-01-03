Врач ответил Трампу на слова о фейковой статистике по коронавирусу в США

https://static.news.ru/photo/89029896-4ddd-11eb-92e8-fa163e074e61_660.jpg Энтони Фаучи Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Статистика по количеству заболевших, умерших от коронавируса в Соединённых Штатах, отражает реальное положение дел и не является завышенной. Об этом заявил доктор Энтони Фаучи, комментируя пост проигравшего выборы в США Дональда Трампа, который усомнился в подлинности данных.

Иметь 300 тысяч новых случаев коронавируса за один день и от двух до трёх тысяч смертей в сутки — это просто ужасно. Но от цифр никуда не деться. Мы должны осознать это и взять себя в руки, — рассказал эксперт телеканалу ABC News.

Он добавил, что росту числа заражённых способствовали праздники, во время которых люди не соблюдали меры предосторожности. В связи с этим Фаучи призвал американцев быть максимально осторожными, соблюдать социальную дистанцию, носить защитные маски, не пользоваться без необходимости общественным транспортом.

Ранее Дональд Трамп усомнился в достоверности данных о количестве заразившихся COVID-19 в стране и летальных исходов. Об этом он написал в Twitter. По его мнению, эти данные чрезмерно завышены из-за тех методов оценки, которыми пользуются Центры по контролю и профилактике заболеваний.

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, количество случаев заражения коронавирусом в США с начала пандемии превышает 20,4 млн, а число летальных исходов перевалило за 350 тысяч. По этим показателям Штаты занимают первое место в мире. Университет ведёт статистику на основе данных федеральных и местных властей, а также открытых источников, писал NEWS.ru.