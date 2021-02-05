Врач Байдена рассказал, что стало с ногой президента после травмы

https://static.news.ru/photo/a939857a-c0c0-11ea-8202-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ronen Tivony/Keystone Press Agency

Процесс восстановления ноги президента США Джо Байдена, которую он повредил в ноябре, идёт нормально. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома со ссылкой на врача главы государства Кевина О'Коннора.

В субботу Байден посетил клинику в штате Делавэр, где ему сделали рентген повреждённой ноги.

Как мы и объясняли, растяжение иногда может быть более значительной травмой, чем сопровождающие их переломы костей. Снимок необходим, чтобы убедиться, что президент достиг хорошей стабильности связок, — рассказал О'Коннор.

Травму вновь избранный президент США получил 28 ноября во время игры с собакой. Он вывихнул правую лодыжку. Томография тогда показала наличие трещин в латеральной и промежуточной клиновидных костях, находящихся в середине стопы.

Ранее NEWS.ru писал, что Джо Байден пообщался по телефону с жительницей Калифорнии по имени Мишель. Женщина в прошлом году потеряла работу из-за пандемии коронавируса. Глава Белого дома рассказал ей о программе стимулирующих мер.