Возросло число погибших при стрельбе на уличных гонках в США Число погибших при стрельбе на уличных гонках в Мемфисе возросло до четырех

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Число погибших при стрельбе на уличных гонках в американском городе Мемфисе, штат Теннесси, увеличилось до четырех человек, сообщает Telegram-канал SHOT. Еще минимум 12 человек пострадали.

Стрельба случилась во время вечеринки в районе Орандж Маунд, на мероприятии присутствовали 200–300 человек. В один момент несколько неизвестных с автоматическим оружием открыли стрельбу по людям. По информации местных СМИ, бойню могли устроить местные банды. Правоохранители проводит расследование.

Согласно сведениям полиции Мемфиса, первые сообщения о стрельбе поступили в субботу, 20 апреля, около 19:19 по местному времени (21 апреля 03:19 мск). Троих пострадавших госпитализировали в тяжелом состоянии. Остальные раненые обратились в медицинские учреждения самостоятельно. Информация о личностях подозреваемых пока не поступала.

Ранее сообщалось о стрельбе в Чикаго, в результате которой погибла семилетняя девочка и пострадали еще семь человек, включая троих несовершеннолетних. Инцидент произошел в районе Бэк-оф-Ярдс. Группа неизвестных открыла огонь по людям недалеко от 52-й улицы и Саут-Дэмен-авеню. Очевидцы заявили, что слышали порядка 18 выстрелов.