Кандидат на должность министра обороны Соединённых Штатов Марк Эспер заявил, что основной целью Вашингтона в вопросе безопасности является сдерживание Москвы. По его мнению, Пентагон не должен допустить агрессивных действий России, способных навредить американским интересам.
Однако страны совместно ведут борьбу с терроризмом и останавливают распространение оружия массового поражения, передаёт его слова
США и России разделяют интересы в <...> операциях по решению конфликтных ситуаций, при которых наши силы действуют в непосредственной близости, — подчеркнул он.
Ранее News.ru писал, что президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру и.о. министра обороны США Марка Эспера для назначения на эту должность на постоянной основе.