Марк Эспер Фото: Stefani Reynolds/Consolidated News Photos/Global Look Press

Кандидат на должность министра обороны Соединённых Штатов Марк Эспер заявил, что основной целью Вашингтона в вопросе безопасности является сдерживание Москвы. По его мнению, Пентагон не должен допустить агрессивных действий России, способных навредить американским интересам.

Однако страны совместно ведут борьбу с терроризмом и останавливают распространение оружия массового поражения, передаёт его слова РИА Новости.

США и России разделяют интересы в <...> операциях по решению конфликтных ситуаций, при которых наши силы действуют в непосредственной близости, — подчеркнул он.

Ранее News.ru писал, что президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру и.о. министра обороны США Марка Эспера для назначения на эту должность на постоянной основе.

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