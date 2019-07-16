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Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп в ответ на требование о его осуждении за расизм предложил принять меры по отношению к женщинам из Демократической партии.

По его словам, эти политики произносят полные ненависти, подлые и отвратительные слова. Несмотря на это, они получают поддержку от демократов, отметил глава государства. Ужасные антиизраильские, антиамериканские, протеррористические публичные выкрики, —...