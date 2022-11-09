Возлягут рядом слон и осел: итоги выборов в США могут быть неутешительны Почему России не стоит ожидать многого от нового состава Конгресса США

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Промежуточные выборы в Конгресс США и одновременно прошедшие выборы губернаторов в 36 штатах не подтвердили прогнозы о том, что власть в сверхдержаве переходит к «красным», то есть республиканцам. Тем не менее даже скромные достижения «Большой старой партии» (GOP) — так называют республиканцев — означают, что следующие два года, то есть до окончания президентства Джо Байдена, страна будет жить в состоянии политического пата. И это ощутят на себе не только американцы, но и весь мир.

Точные цифры итогов выборов меняются в реальном времени по мере того, как избирательные комиссии подсчитывают бюллетени, однако картина в целом уже ясна: политическая карта США «покраснела», но преимущественно по составу конгрессменов в нижней палате, в то время как по составу сенаторов кандидаты обеих партий пока идут плечом к плечу. Соответственно, невозможно назвать нынешние выборы чистой победой республиканцев, на которую те рассчитывали.

Накануне выборов опросы общественного мнения показывали, что 61% американцев не одобряют политику администрации Байдена, и это давало основания для прогнозов о той самой накатывающей «красной республиканской волне». Но прогнозы, судя по данным на момент написания материала, не оправдались. В ряде штатов (Нью-Гэмпшир, Пенсильвания, Висконсин и других) победа вообще досталась кандидатам от Демпартии, как в конгресс, так и в борьбе за должность губернатора.

Это объясняет, почему спикер палаты представителей демократка Нэнси Пелоси была после ночи подсчета голосов в бодром расположении духа.

Уже очевидно, что конгрессмены и кандидаты в конгрессмены от Демократической партии показали результаты намного лучшие, чем ожидалось, и показали они их повсюду в стране, — объявила она.

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Сенатор-республиканец Линдси Грэм в свою очередь в среду был вынужден признать, что «красного цунами», приближение которого самонадеянно прогнозировали республиканские кандидаты и связанные с GOP массмедиа, так и не случилось.

Как ни крути, назвать итоги выборов «красной волной» невозможно. Разрыв между демократами и республиканцами оказался намного меньше, чем ожидалось. У нас остается только надежда, что в сенате у нас будет достаточно мест, чтобы сформировать там большинство, — заявил он в утреннем эфире NBC News.

Хотя случившаяся условная ничья выглядит для демократов на фоне предвыборных апокалиптических предсказаний социологов скорее победой, а для республиканцев скорее поражением, в целом для США она не означает ничего хорошего. Это не тот случай, когда можно сказать, что «победила дружба». Итоги выборов-2022 означают, что Соединенные Штаты еще глубже увязают теперь в политической войне, начавшейся в 2016 году с победой Дональда Трампа и расколовшей американское общество до самого фундамента.

«Боевая ничья» 9 ноября не устраняет, а снова откладывает решение нарастающих как снежный ком экономических и социальных проблем. Отличие новой фазы этой вялотекущей «гражданской войны» от как минимум прежних шести лет состоит в первую очередь в том, что она из мобильной превращается в позиционную. Ни «красные», ни «синие» до 2024 года, то есть до следующих выборов в конгресс и в Белый дом, не обладают ни в одном из институтов власти большинством, позволяющим им проводить решения, не обращая внимания на оппозицию второй стороны.

Если республиканцы получают в конгрессе перевес менее чем в шесть мест, его хватит самое большое на то, чтобы тормозить инициативы демократов, но будет недостаточно, чтобы реализовывать собственную повестку дня. Джо Байден просто не станет подписывать «красные» билли и будет управлять страной через исполнительские указы (как это делал Дональд Трамп при конгрессе, когда в нем доминировали демократы). При этом пока что не похоже, что эти шесть мест у республиканцев «в кармане».

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Это означает, что во внутренней политике «анимация» превращается в неподвижную картинку: сделанный 8 ноября 2022 года моментальный снимок состояния американского общества и экономики будет оставаться таковым до 2024 года — поскольку в обеих партиях за последние электоральные циклы происходит четкая радикализация (умеренные политики уходят либо на «задние скамейки», либо вообще из своих партий). Поэтому ожидать принятия в залах Капитолия компромиссных решений на благо всего общества не приходится: каждая партия будет тянуть одеяло на себя без шансов в этом соревновании победить.

Во внешней политике это также означает, что доноры американской помощи, например Украина, не пойдут по миру с протянутой рукой, как, возможно, случилось бы в случае решительной победы республиканцев.

Косвенным, но при этом очень важным следствием пирровой победы республиканцев на промежуточных выборах может стать дальнейшая политическая карьера Дональда Трампа. Для него (как из-за персональных характеристик, так и в силу рациональных расчетов) относительно скромное выступление однопартийцев на промежуточных выборах является сигналом хорошо подумать над собственными электоральными перспективами в ноябре 2024 года. Для 45-го президента США есть смысл ввязываться в кампанию, только если у него не вызывает сомнений, что он станет президентом 47-м (он сам заявлял об этом неоднократно). Во вторник Трамп загадочно объявил, что 15 ноября сделает «важное заявление», — наблюдатели не исключают, что миллиардер может объявить об отказе от президентских амбиций, видя, что поддержка электоратом республиканцев не гарантирует ему триумфального возвращения в здание по адресу: Пенсильвания-авеню, 1600.

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И хотя сейчас весь мир следит за итогами американских выборов, стоит отметить, что каким бы ни оказался итоговый состав конгресса, никаких принципиальных изменений во внешней политике США не произойдет, рассказал NEWS.ru американист Рафаэль Ордуханян.

Демократы и республиканцы могут друг другу грызть глотки по всему комплексу вопросов внутренней политики, однако между ними и в целом в политическом классе США сложился твердый консенсус, не соглашаться с которым могут только отдельные маргиналы — например, такие персоналии, как Тулси Габард, Кари Лейк, Кристин Ойл или Джон Феттерман, на фоне которых Джейн Псаки выглядит интеллектуалкой. Этот консенсус сложился вокруг стратегического курса на «отмену» России как противника непосредственного, сдерживание Китая как противника стратегического и ослабление Европы как экономического конкурента. Все заявления республиканцев о том, что получив большинство, они свернут помощь той же Украине, — это сугубо политическая риторика. Поэтому конкретные имена новых членов конгресса не имеют для этого никакого значения. Ничего они не свернут, а, скорее всего, даже увеличат ее. Надо понять: на командном мостике американского корабля члены команды могут ссориться сколько угодно из-за того, в какой цвет красить каюты, но это не оказывает абсолютно никакого влияния на курс, которым идет корабль. Поэтому для России итоги выборов в США никаких перемен к лучшему не несут, пока Америка не переболеет русофобией самостоятельно. До тех пор никакие конгрессмены, никакая администрация нынешние тренды на подавление России, а также и Китая не поменяет. Рафаэль Ордуханян политолог по США

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Учитывая, что 46 млн американцев проголосовали на этих выборах досрочно, подсчет этих бюллетеней и, соответственно, объявление точных итогов выборов могут быть отложены до конца текущей недели. Как считает Ордуханян, велика вероятность подтасовок результатов выборов, потому что работники избирательных комиссий получают зарплату и различные бенефиты на сумму около $90 млрд из фондов администрации Байдена, и кусать руку того, кто их кормит, они вряд ли захотят. Ведь если демократы потеряют конгресс, то эти щедрые выплаты моментально прекратятся.