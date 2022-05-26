Возле одной из школ Техаса полиция задержала ученика с оружием Полиция США задержала ученика с оружием возле одной из школ Техаса

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В американском городе Ричардсон, штат Техас, полиция задержала несовершеннолетнего ученика школы Беркнера. Молодого человека обвинили в незаконном ношении оружия на школьной территории. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местных правоохранителей.

По данным полиции, в вреду, 25 мая, в полицию города Ричардсон поступило сообщение, в котором говорилось о человеке, "держащем в руках нечто, похожее на винтовку". Его якобы видели идущим в сторону средней школы Беркнера. Как выяснили правоохранители, этим человеком оказался несовершеннолетний ученик школы.

Внутри автомобиля, которым пользовался молодой человек, обнаружили "оружие типа АК-47 и точную копию винтовки типа AR-15 Orbeez". Подозрееваемый был аретсован и обвинён в незаконном ношении оружия в школьной зоне.

Во вторник, 24 мая, 18-летний житель города Ювальде штата Техас Сальвадор Рамос открыл стрельбу в начальной школе города. В результате погибли 19 детей и двое взрослых. Прибывшие на место преступления полицейские ликвидировали стрелка.

Это второе массовое убийство, произошедшее в США за последние 10 дней. 14 мая другой 18-летний юноша в городе Буффало, штат Нью-Йорк, расстрелял 10 человек в продуктовом супермаркете. По мнению полиции, он руководствовался мотивами расовой ненависти.