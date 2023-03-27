«Воздействие на боеготовность»: в США отреагировали на протесты в Израиле Белый дом: США глубоко обеспокоены событиями в Израиле после отставки министра обороны

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Белый дом

США выражают глубокую обеспокоенность событиями в Израиле, происходящими на фоне отставки министра обороны страны Йоава Галанта. Об этом сообщил представитель совета по национальной безопасности Белого дома, его слова приводит издание Axios. Он отметил, что Вашингтон видит необходимость скорейшего поиска компромисса.

Мы глубоко обеспокоены происходящими событиями в Израиле, в том числе возможным воздействием на боеготовность из-за министра Галанта, — сказал представитель Белого дома.

В воскресенье, 26 марта, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху снял Йоава Галанта с должности министра обороны после того, как тот выступил с критикой судебной реформы. Галант ранее призвал правительство Нетаньяху приостановить реформирование судебной системы, заявив, что в обществе углубляется раскол, который проникает в армию и органы безопасности и является реальной угрозой государственной безопасности.

Вскоре после объявления об отставке министра обороны во многих городах Израиля начались протесты.

В свою очередь генеральный консул Израиля в Нью-Йорке Асаф Замир заявил об оставке. По его словам, такое решение он принял из-за того, что более не может представлять правительство своей страны после увольнения министра обороны Йоава Галанта.