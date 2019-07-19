Министерство внутренней безопасности США (DHS) опубликовало памятку с объяснением того, как американцы могут защититься от информационных атак со стороны России и других недоброжелателей. Примером послужили существующие в американском обществе споры о пицце с ананасами.
Памятка должна помочь американцам выявлять «пропагандистские кампании» недругов страны. Они, считают авторы предупреждения, поднимают актуальные для США проблемы не чтобы выиграть спор, а чтобы увидеть, «как американцы разделяются», сообщает
Авторы памятки пошутили, что пока нет доказательств того, что недоброжелатели США ведут «информационные операции против начинок для пиццы».
Ранее News.ru сообщал, что американский политик Чак Шумер, являющийся лидером демократического меньшинства в Сенате США, попросил госсекретаря Майкла Помпео предостеречь президента России Владимира Путина от любого вмешательства в выборы. По его словам, глава Госдепа должен предупредить лидера РФ о том, что подобные «попытки» вызовут «незамедлительный и жёсткий ответ» со стороны Белого дома.