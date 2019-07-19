https://static.news.ru/photo/0ea5ab26-ab52-11e9-accc-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Christoph Schmidt/dpa/Global Look Press

Министерство внутренней безопасности США (DHS) опубликовало памятку с объяснением того, как американцы могут защититься от информационных атак со стороны России и других недоброжелателей. Примером послужили существующие в американском обществе споры о пицце с ананасами.

Памятка должна помочь американцам выявлять «пропагандистские кампании» недругов страны. Они, считают авторы предупреждения, поднимают актуальные для США проблемы не чтобы выиграть спор, а чтобы увидеть, «как американцы разделяются», сообщает ABC News .

Авторы памятки пошутили, что пока нет доказательств того, что недоброжелатели США ведут «информационные операции против начинок для пиццы».

Ранее News.ru сообщал, что американский политик Чак Шумер, являющийся лидером демократического меньшинства в Сенате США, попросил госсекретаря Майкла Помпео предостеречь президента России Владимира Путина от любого вмешательства в выборы. По его словам, глава Госдепа должен предупредить лидера РФ о том, что подобные «попытки» вызовут «незамедлительный и жёсткий ответ» со стороны Белого дома.