«Вовремя подсуетились»: в Госдуме отреагировали на расширение США Депутат Журова назвала нечестным расширение территории США

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Светлана Журова

То, что США просто взяли и заявили о расширении своих территорий за счет шельфа в Арктике, нечестно, заявила NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Она напомнила, что страны имеют права на природные ресурсы на морском дне лишь в пределах собственных границ. Тем не менее она не считает, что это приведет к новым конфликтам.

То, что США просто взяли и заявили о расширении своих территорий, нечестно. Несмотря на то что эти земли имеют стратегическое значение, не думаю, что решение США приведет к каким-то новым конфликтам с другими государствами, — говорит Журова.

При этом, считает депутат, должен встать вопрос о том, насколько подобное допустимо с юридической точки зрения. Журова напоминает, что США так и не ратифицировали Конвенцию ООН по морскому праву, которая бы регулировала морские зоны. К России же, на ее взгляд, другие страны сейчас вряд ли будут прислушиваться.

Сейчас часть мира отказывается считаться с позицией нашего государства. Как вы знаете, на нас даже подают в Международный уголовный суд. Поэтому если только мы выскажем какое-то недовольство, на ситуацию это не повлияет. США, конечно же, все это понимают. Вовремя подсуетились и заявили о расширении своих территорий, — констатирует депутат.

О том, что США объявили о расширении собственной части континентального шельфа в Арктике, ранее заявили в Госдепартаменте. К своей территории американцы добавили миллион квадратных километров. Власти заверили, что развитие «затрагивает географию, а не ресурсы». Расширенный континентальный шельф находится преимущественно в Арктике и Беринговом море. Это зона растущего стратегического значения, на которую претендуют также Канада и Россия.