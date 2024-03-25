«Восстановили силы»: в США опасаются теракта после атаки на «Крокус» Сенатор Рубио: теракт как в «Крокусе» может произойти в США

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Теракт, аналогичный тому, что произошел в «Крокус Сити Холле», может случиться и на территории США, заявил американский сенатор Марко Рубио (республиканец, от штата Флорида) в интервью телекомпании ABC. По его словам, ИГИЛ (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), которая, по мнению Вашингтона, совершила нападение, восстановила силы и теперь опасна.

При администрации [экс-президента США Дональда] Трампа ИГИЛ фактически отошла от дел <...>, но теперь она восстановила силы. Отчасти потому, что, уйдя из Афганистана, мы оказались не в состоянии наносить по ним регулярные удары, — сказал политик.

Ранее лидер турецкой партии «Vatan» («Родина») Догу Перинчек подчеркнул, что за терактом в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье стоят США и лично президент Джо Байден. Мировые эксперты разыскивают террористическую организацию, которая организовала нападение, однако на самом деле это «террористический аппарат» американского лидера, констатировал деятель.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предположила, что Вашингтон после теракта в «Крокус Сити Холле» «отмазывает» Киев. Штаты пытаются упоминанием запрещенной в России террористической группировки ИГИЛ (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) прикрыть себя и украинского президента Владимира Зеленского, уверена дипломат.