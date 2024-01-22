«Воспринимают только Трампа»: политолог объяснил отказ Десантиса от выборов Политолог Макаркин: республиканский электорат голосует только за Трампа

Фото: Kyle Mazza/Keystone Press Agency/Global Look Press

Рон Десантис

Губернатор Флориды республиканец Рон Десантис пытался выступить реальным конкурентом Дональда Трампа, вел осознанную кампанию, но у него не получилось, заявил NEWS.ru политолог Алексей Макаркин. По его словам, с выходом из президентской гонки бизнесмена Вивека Рамасвами Десантис становился аутсайдером и уступал бы не только Трампу, но и Никки Хейли. Макаркин отметил, что большинство республиканского электората персонально голосует за Трампа и «никакой Десантис им не интересен».

Огромная часть республиканского электората голосует не за идеи, а за Трампа. Это персональная кампания. Никакой Десантис им не интересен. Они воспринимают только Трампа — как выразителя своих интересов, надежд, причем воспринимают его таким, каким он есть, как антиэлитная фигура. В него трамписты не поверили. Он внимательно посмотрел опросы, где в целом ряде штатов проигрывал не только Трампу, но и Хейли,— сказал Макаркин.

Он подчеркнул, что между снятием Десантиса и Рамасвами есть существенная разница. По словам политолога, у политиков были разные цели.

С Рамасвами, скорее всего, было шоу. У них были разные задачи. У Рамасвами была задача заявить о себе, и он раскрутил себя по полной программе. Любая критика повышала его узнаваемость. Рамасвами — непрофессиональный политик, который до этого никогда не баллотировался и вряд ли будет. Он совершенно не хотел быть конкурентом Трампа, — отметил Макаркин.

Ранее Десантис объявил о выходе из президентской гонки в США. Губернатор Флориды выразил поддержку бывшему американскому лидеру в борьбе за повторное избрание на этот пост.