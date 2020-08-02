Восьмерых пропавших военных США признали погибшими после ЧП с бронетехникой

https://static.news.ru/photo/b18bddae-d4cf-11ea-9d5a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lowie, Zachary CTR DoD DMA Ft. M/Keystone Press Agency/Global Look Press

Семь морпехов и один военнослужащий ВМС США признаны погибшими в результате ЧП с боевой машиной-амфибией. Техника затонула у берегов штата Калифорния. С соответствующим заявлением выступили представители 1-го экспедиционного Корпуса морской пехоты США в социальных сетях.

Поиски велись 40 часов подряд, но не увенчались успехом, операцию по спасению бойцов свернули, заявил командующий 15-м экспедиционным батальоном Кристофер Бронзи. По его словам, пропавших искали морпехи, представители ВМС США и сотрудники береговой охраны, говорится в сообщении.

Площадь спецоперации составила свыше 1 тыс. кв. морских миль. Применялись вертолёты, военные катера и другие плавсредства. Официальной причиной ЧП с машиной-амфибией признали несчастный случай.

Один морской пехотинец погиб и ещё восемь пропали без вести 30 июля 2020 года в результате инцидента с боевой машиной-амфибией у побережья американского штата Калифорния. Согласно заявлению первого экспедиционного отряда Корпуса морской пехоты США в Twitter, в результате ЧП ещё два человека пострадали.

Ранее в сирийской провинции Дейр-эз-Зор неизвестные совершили нападение на внедорожник Hummer, в котором передвигались военнослужащие Соединённых Штатов. После атаки двое американских солдат пропали. Автомобиль был обнаружен полностью сожжённым. Американцы следовали в направлении месторождения Аль-Танак, писал NEWS.ru.