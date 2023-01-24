Восемь штатов США подали антимонопольный иск к Google

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Прокуроры восьми американских штатов подали антимонопольный иск к Google. В нем заявлено, что компания монополизировала технологии, от которых зависят покупка и продажа рекламы на веб-сайтах. Об этом сообщает минюст США.

Минюст вместе с генпрокурорами Калифорнии, Колодаро, Коннектикута, Нью-Джерси, Нью-Йорка, Род-Айленда, Теннесси и Виргинии подали гражданский иск против Google за монополизацию нескольких цифровых рекламных продуктов, — говорится в сообщении министерства.

Там также добавили, что последние 15 лет компания придерживалась курса на нейтрализацию и устранение конкурентов в области рекламных технологий. В результате Google сумел добиться результатов, при которых он получает более 30% рекламных доходов.

По информации Минюста, истцы предполагают привлечь компанию к ответственности.

Ранее пресс-служба компании «Конкорд» бизнесмена Евгения Пригожина сообщила, что в ближайшее время в России будет закрыт сервис YouTube, принадлежащий компании Google, а его пользователей ждет наказание. По мнению бизнесмена, несмотря на то что примерно 40% контента на YouTube политизировано и направлено против России, его закрытию препятствует огромное количество людей в администрации президента. Предприниматель назвал выступающих против закрытия YouTube предателями своего народа и своей страны, которые живут, отдыхают и воспитывают детей за границей, а также активно слушают проукраинские YouTube-каналы.