Восемь школьниц убили бездомного ради бутылки алкоголя В Канаде восемь школьниц убили бездомного ради бутылки алкоголя

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В Торонто восемь школьниц убили бездомного, чтобы отобрать у него бутылку алкоголя, сообщает Associated Press. Двум участницам нападения оказалось 16 лет, остальным — по 13 и 14 лет.

По версии следствия, девочки окружили мужчину и ударили его ножом. Пострадавшего доставили в больницу, где он скончался от полученных ранений. Нападавших задержали недалеко от места преступления, им были предъявлены обвинения в убийстве второй степени. Три школьницы уже имели дело с полицией.

Они познакомились друг с другом в соцсети. Все восемь живут в совершенно разных частях города. Мы не знаем, как и зачем они встретились тем вечером и почему направились в центр. Неизвестно, давно ли они знакомы. В данный момент я бы не стал говорить, что это была банда, — сказал сотрудник отдела по расследованию убийств полиции Торонто Терри Браун.

Ранее в Иркутской области первоклассница спасла свою подругу от педофила и впоследствии помогла следователям опознать его. Девочка смогла вовремя привлечь внимание взрослых, в результате чего злоумышленник скрылся с места преступления, не успев надругаться над ребенком. Позже полиция распространила листовки с приметами подозреваемого, и спустя несколько дней его поймали. Героиня в ходе следственного эксперимента опознала преступника по черной татуировке на его руке.