Восемь человек пострадали при стрельбе в университете США

Фото: David Crane/ZUMAPRESS.com

Восемь человек получили ранения в результате стрельбы, которая произошла близ университетского кампуса в американском городе Харрисонбург. Подозреваемый задержан. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию властей города.

В результате инцидента <...> восемь человек получили огнестрельные ранения, которые не угрожают их жизням, — говорится в сообщении.

Власти города добавили, что подозреваемый задержан. Его личность не раскрывается.

По имеющимся данным, стрельба произошла возле кампуса местного университета. При этом пострадавшие студентами университета не являются.

Ранее сообщалось, что в Питтсбурге (штат Пенсильвания) в результате перестрелки погибли три человека, еще один ранен. Отмечается, что один из погибших скончался на месте, двое погибли позднее. По факту происшествия полиция проводит расследование. Детальные подробности происшествия не раскрываются.

Также некоторое время назад на одной из улиц Филадельфии (штат Пенсильвания) произошла стрельба, в результате которой погибли трое человек, 11 ранены. Жертвами стали двое мужчин и женщина. Согласно официальной информации, причиной смерти стали многочисленные огнестрельные ранения. На месте преступления были обнаружены два пистолета и гильзы.