Восемь человек получили ранения при столкновении демонстрантов в Вашингтоне

https://static.news.ru/photo/201e96c6-3d12-11eb-be90-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pontus/Aftonbladet/Keystone Press Agency/Global Look Press

В минувшую субботу в столице США прошли акции протеста сторонников и противников действующего президента страны Дональда Трампа, закончившиеся беспорядками.

Участники митинга в поддержку Трампа, требующие пересмотра результатов президентских выборов, столкнулись с немногочисленными левыми активистами, остановить беспорядки пытались сотрудники полиции, пишет The Washington Post.

В результате столкновений пострадали восемь человек, в том числе двое полицейских. Были задержаны 23 участника потасовки, шестерых из них обвиняют в нападении на сотрудников правоохранительных органов.

Четверо пострадавших получили колото-резаные раны от нападавшего с ножом. Пожарный департамент города отмечает, что у некоторых из них тяжёлые травмы, угрожающие жизни.

Выборы президента США состоялись в начале ноября. Несмотря на то что официальные результаты голосования пока не объявлены, СМИ и аналитики сообщают о победе кандидата от Демократической партии США Джо Байдена. Его оппонент — действующий президент Дональд Трамп — отказывается признать поражение и считает, что выборы были фальсифицированы. Официальные итоги выборов должны быть объявлены в США 14 декабря.

Ранее NEWS.ru писал, что в городе Олимпия американского штата Вашингтон во время демонстрации с участием сторонников действующего президента страны Дональда Трампа и их противников произошла потасовка со стрельбой. Во время потасовки возле городского Капитолия произошла стрельба, один человек получил огнестрельное ранение.

Полиция задержала двух подозреваемых в причастности к выстрелам, детальной информации о ранениях пока нет.