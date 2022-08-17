«Вопрос выживания»: политолог объяснил, за что борются элиты США Политолог Солонников: элиты США пытаются удержать мировое господство

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Политические элиты, которые сейчас представляют США, пытаются сохранить свое мировое господство, так как для них это вопрос выживания, заявил директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. По его словам, времена изменились, и не все страны готовы терпеть однополярный мир, однако Соединенные Штаты в других реалиях существовать не смогут, пишет «Царьград».

Не то чтобы Америки не было совсем, но это будут совсем другие США. Может, и несколько государств на месте США. Поэтому элиты, сейчас представляющие США, борются за глобальное сохранение. Сейчас для них это вопрос выживания, — убежден эксперт.

Солонников назвал два пути развития ситуации: либо нынешняя Америка сохранится, а вместе с ней гегемония и однополярный мир, либо современной Америки, которую мы знаем, вовсе не будет, подытожил политолог.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что гегемония Запада означает для всего мира «мракобесие», отмену культуры и неолиберальный тоталитаризм. Он подчеркнул, что все больше стран и народов выбирают путь суверенного развития, опираясь на свою самобытность и традиции. По словам лидера РФ, западные страны пытаются помешать этим объективным процессам.