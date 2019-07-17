https://static.news.ru/photo/d8c091ee-a8a2-11e9-ab1d-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Erik McGregor/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американский политик Эл Грин инициировал процедуру импичмента президента Дональда Трампа в Палате представителей Конгресса США.

Голосование будет проведено в течение двух дней. Конгрессменам предстоит ответить на вопрос, следует ли рассматривать предложение об импичменте немедленно.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси полагает, что решение будет отрицательным. По её мнению, в ближайшее время импичмент Трампу не грозит. Даже, если депутаты поддержат инициативу Грина, она обречена на провал в Сенате, поскольку он находится под контролем сопартийцев президента – республиканцев, сообщает и здание Politico .

Ранее News.ru писал, что за импичмент Трампу высказалась конгрессвумен Ильхам Омар. Она обвинила главу государства в открытом нарушении прав человека, а его администрацию назвала «самой коррупционной» за всю историю США.