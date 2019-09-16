https://static.news.ru/photo/a2959eec-d8a5-11e9-8880-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zhang Yongxing/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Хьюстоне, штат Техас, сотрудник полиции застрелил вооружённого человека у здания младшей школы.

По данным Houston Chronicle , это произошло вблизи образовательного учреждения Valley West около 08:30 (16:30 мск). О случившемся сообщил представитель полиции. Детали инцидента не раскрываются.

Ранее News.ru писал о том, что сотрудник полиции застрелил мужчину, пытавшегося сбежать из отдела внутренних дел Москвы после задержания. Об этом сообщили в правоохранительных органах столицы.