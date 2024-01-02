Вооруженный мужчина ворвался в суд Колорадо, вынесший решение против Трампа

Фото: Cheriss May/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Дональд Трамп

Мужчина с оружием ворвался в Верховный суд Колорадо, открыв стрельбу и целясь в охранника, пишет Bloomberg. Злоумышленника арестовали. Это произошло спустя примерно две недели после того, как суд отстранил экс-президента США Дональд Трампа от республиканских праймериз в этом штате.

Мужчина проник в здание суда рано утром 2 января, еще до начала работы инстанции. По данным полиции, за несколько часов до этого злоумышленник попал в автомобильную аварию недалеко от судебного центра. Предположительно, сначала он направил пистолет на другого водителя, а потом выстрелил в окно здания суда. Там находился безоружный охранник, которого он держал на мушке. Мужчина забрал у сторожа ключи, проник в здание и начал стрелять внутри. Вскоре он сам позвонил на номер 911 и сдался. По данному факту ведется расследование.

После решения суда в отношении Трампа в адрес судей неоднократно поступали угрозы. Но в полиции Колорадо заявили, что инцидент с проникновением вооруженного мужчины, вероятнее всего, не был связан с угрозами, согласно результатам предварительной проверки.

Ранее госсекретарь Колорадо Джена Гризвольд заявила, что Трампа могут включить в бюллетени на республиканских праймериз, если Верховный суд США не утвердит решение местного суда или откажется принимать дело к рассмотрению. Но вердикт должен быть вынесен к 5 января, когда планируется сертификация бюллетеней.