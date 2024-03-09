Вооруженный молотком мужчина попытался проникнуть в Капитолий Полиция Вашингтона помешала мужчине с молотком ворваться в Капитолий

Фото: A AronSchwartzliujie/XinHua/Global Look Press

В Вашингтоне сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, пытавшегося проникнуть в здание американского конгресса с молотком, передает пресс-служба полиции Капитолия. По имеющейся информации, инструмент при досмотре в центре для посетителей был найден у него в сумке.

Команда офицеров полиции Капитолия США быстро задержала мужчину с молотком, который пытался проникнуть в американский Капитолий, — говорится в заявлении.

Стражи правопорядка попытались изъять молоток, однако мужчина оказал сопротивление. В результате полицейские применили электрошокер и задержали его. Нарушителем оказался 33-летний житель штата Огайо.

Ранее сообщалось, что отец погибшего морского пехотинца США Стива Никуи попытался сорвать выступление президента Джо Байдена в Капитолии. По информации New York Times, мужчина выкрикивал: «Ворота Эбби!», имея в виду место, где его сын и еще 12 военнослужащих были убиты перед уходом американских солдат из Афганистана. Президент лишь ненадолго прервал свое обращение. Во время выступления Байдена подобные выкрики от разных гостей фиксировались неоднократно. Задержанному мужчине теперь грозит штраф в размере $50.