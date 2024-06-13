Вооруженная женщина захватила здание ФБР в Сиэтле Fox13: вооруженную женщину в здании ФБР задержали в Сиэтле

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Полиция американского Сиэтла (штат Вашингтон) задержала вооруженную женщину, которая забаррикадировалась в здании Федерального бюро расследований (ФБР), сообщил телеканал Fox13 со ссылкой на местную полицию. Мотивы ее действий не раскрываются, заложников она не брала.

Правоохранители отметили, что нарушительница заняла третий этаж постройки. Она находилась в здании более часа, от ее рук никто не пострадал. При этом гражданка «наводила пистолет себе на грудь». Инцидент удалось урегулировать с помощью переговорщиков. На это время полиция перекрыла улицы, прилегающие к зданию регионального управления ФБР.

Ранее пропалестинские демонстранты захватили часть Бруклинского музея. Все это сопровождалось столкновениями с полицией и последующими арестами. Демонстранты, как стало известно, ворвались в музей, чтобы заставить руководство раскрыть информацию о любых инвестициях, связанных с Израилем, а также прекратить такое финансирование, если оно существует.

До этого в Петропавловске-Камчатском неизвестный взял в заложники местную жительницу, угрожая ей расправой. По словам очевидцев, крики дома были слышны примерно в 04:00, через два с половиной часа туда прибыли полицейские. Инцидент произошел в квартире в пятиэтажном доме. Спецназу удалось освободить женщину — они поднесли к балкону квартиры лестницу, по которой она спустилась вниз. Мужчину задержали.