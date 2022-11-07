Володин: руководство Вашингтона из последних сил цепляется за власть

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Конгресс США

Действующее руководство Вашингтона изо всех сил пытается цепляться за власть, предположил председатель Госдумы Вячеслав Володин. В Telegram-канале он выразил мнение, что демократы обвинили Россию во вмешательстве в выборы в конгресс, чтобы оправдать грядущее поражение.

У Байдена всё плохо. Нынешнее руководство Вашингтона из последних сил цепляется за власть. Демократы США взялись за старое. Вновь обвиняют Россию во вмешательстве в выборы. <...> Новые обвинения — попытка демократов США оправдать свое поражение на выборах в конгресс, которые состоятся завтра, — написал Володин.

По его словам похожая ситуация складывалась в 2016 году, когда президентом США стал Дональд Трамп. Володин подчеркнул, что неотъемлемой частью российской политики является недопустимость вмешательства во внутренние дела суверенных государств.

Народ США не голосует за демократов только из-за проблем, созданных по их вине. Спрашивать надо с себя, — резюмировал Володин.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на американских экспертов в области цифровой безопасности писала, что Россия «пытается вмешаться» в промежуточные выборы в Конгресс США, которые стартуют 8 ноября. Они считают, что информационная нагрузка в соцсетях со стороны РФ сейчас ниже, чем была в ходе президентских выборов в США в 2016 году, но информационные операции все равно оказывают влияние на пользователей.