Академик РАН указал на признак подготовки США к войне в космосе Академик РАН Степанов: США готовятся к войне в космосе

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Интеграция в структуры Пентагона частного сектора стала подготовкой Вашингтона к войне в космосе, сообщил в колонке для ТАСС военный эксперт старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Александр Степанов. Специалист прокомментировал инициативу Пентагона по интеграции в деятельность Пентагона американского частного космического сектора.

Такая интеграция позволила бы военному ведомству США в случае возникновения конфликтов использовать возможности бизнеса, в том числе спутниковые.

Очевидно, все это — подготовка к космической войне, которую сам Пентагон и планирует развязать, — сказал эксперт.

По словам академика, формируется гражданский резерв космических аппаратов, который Пентагон сможет задействовать в условиях военного времени. Минобороны США таким образом делегирует часть своих задач гражданской стороне. К таким задачам эксперт отнес управление спутниками, сопровождение киберопераций, осуществление съемки земной поверхности. По мнению академика, проводить миссии планируют как на орбите Земли, так и в «цислунном и окололунном пространствах».

Ранее начальник космического командования Пентагона Стивен Уайтинг заявил о желании иметь с Россией деконфликтные каналы связи. По его мнению, США, РФ и Китаю надо укреплять доверие, чтобы избежать конфликтов в космосе. Глава командования также указал на необходимость быть ответственными и действовать в соответствии с международными обязательствами.