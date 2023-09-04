Вокалист группы Metallica Джеймс Хетфилд заразился коронавирусом

Фото: Bjorn Larsson Rosvall/Keystone Press Agency/Global Look Press

Metallica перенесла концерт в Аризоне из-за болезни своего вокалиста Джеймса Хетфилда, сказано на официальной странице группы в соцсети Twitter (Х). Стало известно, что Хетфилд заразился коронавирусом.

К сожалению, Джеймс заболел ковидом. Мы очень расстроены и сожалеем обо всех доставленных неудобствах, — говорится в заявлении.

Группа заявила, что планирует провести концерт в Аризоне 9 сентября. В апреле Metallica выпустила новый студийный альбом 72 Seasons. Его промо-кампанией стало двухлетнее мировое турне, которое продлится до конца сентября 2024 года.

Ранее стало известно, что в мире выросла заболеваемость COVID-19 на 38% за 28 дней. По данным ВОЗ, за период с 24 июля по 20 августа было зарегистрировано около 1,5 млн новых случаев заражения и более 2 тыс. смертей.

Профессор вирусологии Александр Чепурнов недавно предупредил, что новый штамм коронавируса BA.X насчитывает в себе порядка 30 мутаций и уже обнаружен в шести местах разных стран. Он отметил, что особое беспокойство вызывает тот факт, что изменения отслеживаются на том участке, который отвечает за проникновение вируса в клетку. Вирусолог добавил, что по сей день в новой мутации много неясности. Пока известно лишь то, что обновленный COVID-19 очень быстро распространяется в популяции.