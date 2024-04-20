Войска США выпроводят из африканской страны США выведут военный контингент из Нигера по требованию хунты

Фото: Britta Pedersen/dpa/Global Look Press

Власти США согласились вывести весь свой военный контингент из Нигера после случившегося там госпереворота, сообщает CBS News со ссылкой на представителя Госдепа. Это произойдет в течение нескольких месяцев, всего западноафриканское государство покинут более тысячи американских военнослужащих.

[Стороны] обязались запустить переговоры в Ниамее, чтобы начать планирование упорядоченного и ответственного вывода американских войск из Нигера, — пояснили в Госдепе.

Как отмечает издание, данное решение Вашингтона ставит под вопрос статус крупной авиабазы США, построенной шесть лет назад в городе Агадес в 550 милях от столицы Ниамей за $110 млн. Американские военные использовали ее для отслеживания и пресечения активности террористических и экстремистских группировок в регионе. Кроме того, Белый дом инвестировал сотни миллионов долларов в обучение Вооруженных сил Нигера за последние 10 лет.

Ранее представитель режима полковника Амаду Абдрамана сообщил, что Нигер разорвал военное соглашение с США, которое разрешало американскому военному и гражданскому персоналу из Пентагона находиться на территории африканской страны. Договоренность была расторгнута в срочном порядке, подчеркнул военный.

Также стало известно, что правительство Чада направило Белому дому письмо с угрозой расторгнуть военное соглашение, которое определяет правила действий американских военнослужащих в стране. По данным CNN, в документе содержится указание, что все войска США должны покинуть французскую базу в столице республики.