«Война и кастрация детей»: Карлсон оторопел от выступления Байдена Карлсон назвал речь Байдена самой неамериканской за всю историю США

Фото: Annabelle Gordon - CNP/Global Look Press

Джо Байден

Президент Джо Байден, выступая перед палатой представителей и сенатом Конгресса США с ежегодным посланием «О положении страны», произнес самую непатриотичную речь, заявил в Twitter (Х) журналист и телеведущий Такер Карлсон. По его мнению, хозяин Белого дома предложил американцами «войны, аборты и кастрацию детей».

Все, что он нам предлагает, — это аборты, война и кастрация детей. Не хорошие дороги и школы, не дешевые электричество и еда... Нет! Аборты и война! Кому это надо? <...> Возможно, это была самая мрачная и неамериканская речь, когда-либо произнесенная американским президентом, — высказался Карлсон.

Журналист добавил, что ключевые векторы политики демократа не имеют ничего общего с интересами граждан США. Более того, отметил ведущий, видение Байдена не имеет ничего общего даже с элементарной логикой.

Ранее Карлсон выразил мнение, что США ввязываются в конфликты с Россией и на Ближнем Востоке из-за политики главы Белого дома, как следствие, мир сейчас ближе к ядерному конфликту, чем когда-либо. Ведущий отметил, что совершенно непонятно, почему Вашингтон пытается сделать Россию главным врагом, и предупредил, что США будут втянуты и в другие конфликты.

Как подчеркнул Карлсон, Байден фактически признал, что американские войска будут размещены в секторе Газа, что не будет полезным для США, это соответствует интересам лишь других стран. При этом неясны и цели окончания миссии в этом регионе, непонятно, когда наступит «победа». Вместо этого, подчеркнул он, жизни американцев будут подвергнуты риску.