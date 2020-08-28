Военный вертолёт разбился в Калифорнии

Военный вертолёт Black Hawk упал в американском штате Калифорния. В результате ЧП два солдата погибли, три получили ранения.
Вертолёт принадлежал командованию специальными операциями армии Соединённых Штатов (сухопутные войска),
Территория оцеплена, ведётся расследование инцидента, — подчеркнули в командовании.
По информации журналистов, ЧП произошло на острове Сан-Клемент в 112 км к западу от Сан-Диего. На нём расположены аэродром, тренировочный комплекс и полигон для спецназа.
Как сообщал NEWS.ru, 19 мая в Клинском районе Московской области во время жёсткой посадки вертолёта Ми-8 погиб экипаж. ЧП произошло недалеко от деревни Захарово. Причиной аварийного приземления могла быть техническая неисправность. На место происшествия была направлена комиссия главного командования ВКС для установления всех обстоятельств. В Минобороны не уточнили, сколько именно человек было на борту. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил полётов.
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