Военный вертолёт разбился в Калифорнии

https://static.news.ru/photo/ef06a7ec-e96d-11ea-9471-fa163e074e61_660.jpg Фото: LEX HALADA via www.imago-images

Военный вертолёт Black Hawk упал в американском штате Калифорния. В результате ЧП два солдата погибли, три получили ранения.

Вертолёт принадлежал командованию специальными операциями армии Соединённых Штатов (сухопутные войска), передаёт Los Angeles Times. Инцидент произошёл недалеко от города Коронадо 27 августа.

Территория оцеплена, ведётся расследование инцидента, — подчеркнули в командовании.

По информации журналистов, ЧП произошло на острове Сан-Клемент в 112 км к западу от Сан-Диего. На нём расположены аэродром, тренировочный комплекс и полигон для спецназа.

Как сообщал NEWS.ru, 19 мая в Клинском районе Московской области во время жёсткой посадки вертолёта Ми-8 погиб экипаж. ЧП произошло недалеко от деревни Захарово. Причиной аварийного приземления могла быть техническая неисправность. На место происшествия была направлена комиссия главного командования ВКС для установления всех обстоятельств. В Минобороны не уточнили, сколько именно человек было на борту. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил полётов.