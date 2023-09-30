Военный вертолет США оборвал провода ЛЭП в штате Вашингтон

Фото: Maciej Goclon/Fotonews/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вертолет ВВС США повредил высоковольтную линию электропередачи (ЛЭП) вблизи города Беверли в штате Вашингтон, сообщила в Twitter (Х) компания — поставщик электроэнергии Grant PUD. Воздушное судно задело провода и оборвало их.

В результате аварии провода упали в реку и на шоссе. На месте инцидента вспыхнул пожар, движение автотранспорта перекрыто.

В августе вертолет ВВС США Osprey разбился у побережья Австралии. На его борту находились 20 американских и австралийских военнослужащих. После аварии трое были спасены и доставлены в больницу. Вертолет выполнял полет в рамках военных учений.

До этого четыре человека погибли в результате крушения военного вертолета на северо-востоке Австралии. Воздушное судно участвовало в военных учениях Talisman Sabre. Инцидент произошел близ острова Гамильтон, находящегося в 620 километрах к югу от Кэрнса. Известно, что вертолет совершал тренировочные маневры по слаживанию.

Ранее сообщалось, что в поселке Усть-Кулом в Республике Коми потерпел крушение легкомоторный самолет Piper PA-28 Cherokee, задев провода при взлете. На борту самолета находилось два человека. Оба остались живы, но пилот получил травмы.