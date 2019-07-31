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Власти США выдвинули против китайского миллиардера Лю Чжунтяня обвинения в уклонении от выплаты пошлин при ввозе в страну алюминия на сумму, превышающую $2 млрд. Выдан орден на арест бизнесмена.

Лю Чжунтяню предъявлены обвинения в мошенничестве и участии в международных схемах по отмыванию денег. Ему может грозить до 465 лет лишения свободы, пишет The Wall Street Journal. По версии следствия,...