Фото: 2018 U.S. Department of Defense/Digital/Global Look Press

Крушение потерпел истребитель-бомбардировщик F/A-18E/F Super Hornet, сообщается в Twitter ВМС. Информации о состоянии пилота в настоящий момент нет. На месте ведутся поисково-спасательные работы.