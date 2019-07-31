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Михаил Щипанов
Самолёт военно-воздушных сил ВМС Соединённых Штатов разбился около армейской авиабазы в Калифорнии.
Крушение потерпел истребитель-бомбардировщик F/A-18E/F Super Hornet, сообщается в Twitter ВМС. Информации о состоянии пилота в настоящий момент нет. На месте ведутся поисково-спасательные работы.
At approximately 10:00 a.m PST an F/A-18E crashed near @NAWS_CL. Search-and-rescue efforts are underway.— flynavy (@flynavy) 31 июля 2019 г.
At approximately 10:00 a.m PST an F/A-18E crashed near @NAWS_CL. Search-and-rescue efforts are underway.
Как ранее писал News.ru, в американском городе Даллас при крушении небольшого двухмоторного самолёта погибли 10 человек. При взлёте воздушное судно врезалось в ангар на территории аэропорта Эддисон и загорелось.
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Военный истребитель разбился в США