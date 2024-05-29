Военный самолет разбился в США ABC News: военный самолет потерпел крушение у аэродрома Альбукерке в США

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Военный самолет потерпел крушение за пределами аэродрома Международного аэропорта Альбукерке, основного международного аэропорта в Нью-Мексико в США, сообщает ABC News. На месте возник пожар, его уже потушили.

Единственный человек на борту, пилот, успел катапультироваться. Мужчину доставили в больницу с серьезными травмами, рассказали представители аэропорта и пожарной службы Альбукерке.

Ранее самолет Airbus A320, следовавший в Сиэтл, прервал разгон перед взлетом в Чикаго из-за возгорания двигателя. Он не успел оторваться от взлетно-посадочной полосы, поэтому был отбуксирован к воротам в сопровождении пожарной бригады. На борту было 148 пассажиров, никто не пострадал. Их пересадили на другой борт. Причины инцидента озвучены не были.

До этого американский истребитель F-16 Fighting Falcon, находящийся на вооружении Военно-воздушных сил США, потерпел крушение рядом с авиабазой Холломан в штате Нью-Мексико 30 апреля. Пилоту удалось катапультироваться, его госпитализировали. Крушение произошло недалеко от национального парка «Уайт Сэндс», некоторые его части были закрыты для посещения, на место прибыли экстренные службы.