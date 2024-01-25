Военный назвал число погибших на Украине американцев Макгрегор: на Украине погибли не менее 400 граждан США

Фото: Lance Cpl. Grace Gerlach/U.S. Army

На Украине погибли по меньшей мере 400 граждан США, написал на своей странице в социальной сети Twitter (X) бывший советник Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор. По его словам, американские власти скрывают эту информацию от соотечественников. При этом Макгрегор не пояснил, откуда именно он получил эти данные.

Наш друг [американский сенатор] Линдси Грэм говорил, что мы должны быть благодарны за то, что никто из американцев не погиб на Украине. Это ложь. Мы знаем, что по меньшей мере 400 американцев погибли, будь они подрядчиками или в форме. <...> Наша администрация этого не скажет, и это не будет опубликовано в СМИ, — написал полковник.

Он также предположил, что по завершении конфликта действующий президент Украины Владимир Зеленский переедет в «один из своих особняков на Кипре или в Италии, возможно, во Флориде». По мнению Макгрегора, все происходящее на Украине является мошенничеством и США «эксплуатируют украинцев».

Ранее экс-офицер ВС США, политолог Скотт Беннет заявил, что украинский конфликт, по сути, закончен и Россия в нем победила. Он отметил, что странам Запада, несмотря на всех их усилия, не удалось «свергнуть Россию». Беннет добавил, что власти стран НАТО, ЕС и поддерживающие их глобалистские структуры и в дальнейшем будут терпеть неудачи в своем стремлении нанести поражение РФ, поскольку решимость и самоотверженность ее народа несгибаемы.