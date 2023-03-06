Ветеран ВС США рассказал о планах Запада после конфликта на Украине Ветеран ВС США Дрейвен: конфликт Запада с Россией на Украине — только начало

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Ветеран ВС США Ноктис Дрейвен заявил в Twitter, что Запад не остановится после завершения конфликта с Россией на Украине. При этом следующие цели коллективного Запада он не назвал.

Конфликт между Россией и Украиной не будет концом. Понятно, что Запад не зря вкладывал огромные суммы, помогал и снабжал [Украину]. Только дурак может подумать, что Запад смирится с поражением на Украине и продолжит заниматься своими делами. Не ошибитесь, шаги предпринимаются, — написал он.

Дрейвен считает, что уже в недалеком будущем мир с ностальгией и любовью станет вспоминать нынешние «ужасные» дни.

Ноктис Дрейвен ранее говорил, что США проиграли бы большую войну против России из-за экономической зависимости от Китая и Индии, которые входят в БРИКС. Он добавил, что если бы противники Вашингтона знали бы реальное положение дел, то страну снесли бы за несколько месяцев.

Ранее Ноктис Дрейвен заявил, что США готовят атаку под ложным флагом на территории страны, чтобы обвинить Россию и втянуть ее в войну. Он добавил, что администрация Белого дома уже использует для этого новости и средства массовой информации.