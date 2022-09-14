Военный эксперт заявил об «информационном терроризме» США против России Военный эксперт Перенджиев: США не скрывают, что противостоят России на территории Украины

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Военный эксперт Александр Перенджиев заявил об «информационном терроризме» Вашингтона против Москвы, комментируя слова экс-главнокомандующего войсками США в Европе Бена Ходжеса о возможности размещения ракет короткой дальности рядом с Крымом, передает «360». Он считает, что слова американского военного также говорят о том, что Штаты не скрывают того, что противостоят России, выбрав для этого территорию Украины.

Такие заявления не больше и не меньше, чем открытая война США против России, то есть они в открытую показывают, что на территории Украины воюют против России и организуют агрессию против Крыма. Вот что в этих заявлениях я лично вижу, — добавил эксперт.

Перенджиев отметил, что всегда обращает внимание на то, что эти заявления делаются публично. В большей степени они являются попыткой устрашения, то есть что-то вроде информационного терроризма. Эксперт подчеркнул, что Россия не допустит подобных действий и при необходимости примет решительные меры. В Крыму, как напомнил он, уже размещены системы ПРО и ПВО.

Бен Ходжес ранее заявил, что у украинских войск «существует потенциал» для того, чтобы подойти к Крыму и разместить там ракетные системы короткой дальности. По его мнению, это может быть одной из целей нынешнего контрнаступления украинских сил.

Военный эксперт Василий Дандыкин ранее заявил, что ход специальной военной операции России на Украине пересматривается в более жёсткую сторону, комментируя слова зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева о том, что Украину ждёт «тотальная капитуляция на условиях России».