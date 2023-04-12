Военный эксперт усомнился в возможности вторжения США в Мексику Военный эксперт Михайлов: вторжение США в Мексику вряд ли состоится

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В Конгрессе США обсуждают возможную цель для новой наземной военной операции — на этот раз против мексиканских наркокартелей. Военный эксперт, специалист по межнациональным конфликтам, директор Центра стратегических исследований стран Южного Кавказа Евгений Михайлов в интервью «360» высказал мнение, что вторжение американцев на земли южного соседа вряд ли состоится.

Для США главная задача — чтобы везде был хаос и они пожинали свои плоды. Тем не менее в нынешней ситуации вряд ли будет какое-то вторжение или нападение на серьезную страну, — считает специалист.

Несмотря на то что между Мексикой и США есть спорные моменты, полноценный конфликт маловероятен, полагает эксперт. По его мнению, Соединенные Штаты скорее могут начать какую-либо военную кампанию не у своих границ, а в странах, близких к России и Китаю. А наиболее вероятным Михайлов назвал внутренний конфликт в США.

Если какой-то конфликт и возникнет, то это будет гражданская война в США. Потому что сейчас там происходит глубочайшее разделение социальных слоев, раскачивается ненависть между цветными и белыми, — считает Михайлов.

Ранее военные эксперты рассказали, почему американские сенаторы, тоскующие по «маленькой победоносной войне», обнаружили врага в соседней Мексике.