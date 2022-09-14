Военный эксперт: США никогда не вступят в военный конфликт с Россией Военный эксперт Кедми: США никогда не вступят в военный конфликт с Россией

Фото: Daniel Karmann/dpa/Global Look Press

США не собираются даже в страшном сне вступать в военный конфликт с российской армией, а наступательные действия Украины носят исключительно ритуальный характер, заявил израильский военный эксперт Яков Кедми «Народным Новостям», комментируя слова американского генерала о возможности ВСУ разместить ракеты около Крыма.

США не собираются в страшном сне вступить в военный конфликт с российской армией. А насчет тех или иных батарей... если на Украине есть несколько HIMARS, которые успешно уничтожаются, они не могут переломить ситуацию нигде. Там осталось три или четыре батареи. Это не играет никакой роли. Пришлют еще один дивизион — это тоже не будет играть роли. Просто глупость с военной точки зрения, — сообщил военный эксперт.

Кедми отметил, что, оценивая шансы подконтрольной Киеву армии на продвижение в сторону Крыма, следует помнить, что все действия Украины направлены на создание видимости своей боеспособности. С другой стороны, Украина желает, чтобы ей дали то оружие, которое она хочет, но этого оружия в Европе просто нет, пояснил специалист.

Бен Ходжес ранее заявил, что у украинских войск «существует потенциал» для того, чтобы подойти к Крыму и разместить там ракетные системы короткой дальности. По его мнению, это может быть одной из целей нынешнего контрнаступления украинских сил.