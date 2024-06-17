Военный эксперт раскрыл планы НАТО по увеличению ядерного оружия Военный эксперт Леонков связал политику НАТО с изменением ядерной программы США

Фото: Boris Roessler/dpa/Global Look Press

F-35

Заявления генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о пересмотре отношения стран Альянса к ядерному оружию связаны с изменением ядерной программы США, считает военный эксперт Алексей Леонков. В разговоре с NEWS.ru он выразил мнение, что Вашингтон будет делать ставку на определенные виды вооружения.

Заявление Столтенберга, касающееся пересмотра отношения стран НАТО к ядерному оружия. Он еще сказал, что НАТО будет ядерным альянсом, — [это] связано с событиями в США. Там очередной пересмотр ядерной программы. США делают ставку на определенные виды вооружений. В частности, это касается тактического ядерного оружия. Столтенберг говорил про бомбы B61-12, следующая будет B61-13, — уточнил эксперт.

Он отметил, что носителями этой бомбы станут самолеты F-35. Леонков предположил, что некоторые страны НАТО примут участие в ядерной программе США взамен на размещение этого оружия на своих территориях. Эксперт уточнил, что НАТО могут нарастить такое же количество боеголовок, как планирует Китай, — до 1000 единиц. Он добавил, что за производство боеголовок отвечает Лос-Аламосская национальная лаборатория, которая на данный момент находится на реконструкции.

Пока будет вестись работа, никаких боеголовок производить не будут. Так что эти боеголовки будут произведены в 2030 году или в 2035 году. Это совпадает с тем, что первая подводная лодка типа Columbia войдет в состав ВМФ США в 2035 году. Она войдет только в том случае, если будет иметь обновленные ракеты Trident II, — заключил Леонков.

Столтенберг ранее заявил, что страны Альянса обсуждают возможность приведения своих ядерных боеголовок в состояние боевой готовности. Он отказался вдаваться в подробности об их числе, так как пока идут консультации.