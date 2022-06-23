Военный эксперт пригрозил Вашингтону межконтинентальными ракетами «Сармат» Военный эксперт Леонков пригрозил Вашингтону межконтинентальными ракетами «Сармат»

Фото: Министерство обороны РФ

Запуск ракеты «Сармат» с космодрома

Межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) «Сармат» способны поразить цель на расстоянии до 18 тысяч км, они могут долететь даже до Вашингтона, заявил военный эксперт Алексей Леонков в беседе с «Народными Новостями». Он подчеркнул, что подлетное время такой ракеты вдвое меньше чем у аналогов, которые есть в арсенале Великобритании и США.

Дальность полета «Сармата» в 18 тысяч километров позволяет применять его как по Европе, так и по Америке, по любой точке мира. С появлением этой ракеты появилась концепция «ответного встречного удара». Речь идет о том, что подлетное время вдвое меньше, чем у аналогов, которые есть у Великобритании и США, — пояснил Леонков.

По его словам, благодаря технологическому совершенству «Сарматов» вражеские системы ПВО не будут знать, откуда прилетит ракета. Военный эксперт подчеркнул, что при разработке этих МБР были применены современные технологии быстрого старта и «управляемого гиперзвука». Леонков добавил, что «Сармат» стал венцом инженерной мысли российских специалистов. Он напомнил: на Западе российскую МБР прозвали «Сатаной 2».



МБР стационарного базирования «Сармат» была впервые запущена 20 апреля с космодрома Плесецк. Пуск прошёл успешно. После завершения программы госиспытаний комплекс поступит на вооружение Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) РФ. Всего планируется построить 46 боевых комплексов «Сармат», на вооружение они поступят к концу осени этого года.