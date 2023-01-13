Военный эксперт объяснил, почему США не признают взятие Соледара Россией Военный эксперт Кошкин: признание взятия Соледара и Артемовска Россией невыгодно для США

Фото: dan-news.info

США не хотят признавать проигрыш ВСУ из-за взятия Соледара и Артемовска и делают заявления, что это не даст России стратегического преимущества, так как это выгодно им, рассказал «360» военный эксперт Андрей Кошкин. По его словам, огромные объемы полученных от налогоплательщиков средств тратятся на то, чтобы подогревать украинский конфликт, поэтому Вашингтон прикрывает Киев, не акцентируя внимания на его неудаче. Эксперт пояснил, что американцы не хотят признать потери ВСУ, несмотря на огромные финансовые вливания.

Вашингтону выгодно прикрывать Украину, исходя из того, что США коллосальные средства своих налогоплательщиков бросают в топку этого конфликта. Штаты делают это ради того, чтобы конфликт продолжал разгораться, — сказал Кошкин.

Военный эксперт напомнил, что Украина за все время СВО не смогла с боем взять ни один город. По его мнению, их либо сдают сами украинцы, либо уступают российские войска «в знак доброй воли».

В администрация США ранее заявили, что переход под контроль России Соледара и Артемовска (Бахмута) не будет иметь стратегического значения. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отказался прогнозировать, как дальше будет развиваться ситуация в регионе.